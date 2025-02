Kurz vor der Bundestagswahl: Zehntausende Demonstranten erwartet

Hamburg - Einen Tag vor der Bundestagswahl werden bei mehreren Demonstrationen für demokratischen Zusammenhalt und gegen rechts Zehntausende Menschen in Hamburg erwartet.

Man lade zu einer "mobilen antifaschistischen Demodiskothek" begleitet von mehreren Trucks, teilte der Veranstalter mit. Die Aufzüge sollen nach Angaben der Polizei in der Mönckebergstraße zusammengeführt werden und später auf dem Heiligengeistfeld enden.

Die zweite Demonstration mit bis zu 15.000 Teilnehmern ist ab 14.30 Uhr am Glockengießerwall unter dem Motto "Klare Kante gegen Rechts" angesetzt.

Mit der Demonstration wollen mehrere Organisationen, unter anderem Fridays for Future, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und die Türkische Gemeinde, eigenen Angaben zufolge ein klares Zeichen gegen Spaltungsversuche setzen. Die Polizei rechnet mit rund 65.000 Teilnehmern.

In der Hamburger Innenstadt sind zwei Aufzüge geplant. Ein breites Bündnis startet ab 12 Uhr unter dem Motto "Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt" in der Willy-Brandt-Straße.

Autofahrer sollten sich in diesen Bereichen auf umfangreiche Verkehrsmaßnahmen einstellen, teilte die Polizei mit.

In Harburg ist ab 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle der Wahlkampfabschluss der AfD in Norddeutschland geplant. Auch dort sind drei Aktionen gegen die Partei mit insgesamt mehr als 1000 Teilnehmern angemeldet.