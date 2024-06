08.06.2024 16:53 Kurz vor der Wahl: Rund 15.000 Menschen setzen in Leipzig Zeichen für Demokratie

Unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" haben am Samstagnachmittag knapp 15.000 Menschen in Leipzig demonstriert.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Samstagnachmittag haben sich Tausende Menschen zur Großdemo unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" in der Leipziger Innenstadt versammelt. Am Nachmittag zählten die Veranstalter knapp 15.000 Teilnehmer auf der Demo. © NEWS5 / Christian Grube Um 15 Uhr startete der Protest mit einer Anfangskundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, bevor sich der Aufzug gegen 16.30 Uhr in Richtung Innenstadtring in Bewegung setzte. Die Demo, zu der laut Veranstalter knapp 15.000 Teilnehmer gezählt werden konnten, wurde durch einige Redebeiträge eingerahmt - unter anderem sprachen Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD) oder Schauspielerin Sandra Hüller (46, "The Zone of Interest") zur Menge. Rund 200 Leipziger Organisationen, Einrichtungen, Vereine, Firmen und Einzelpersonen hatten das Bündnis "Hand in Hand" ins Leben gerufen. Sandra Hüller (46) und Burkhard Jung (66, SPD) hielten bei der Kundgebung Redebeiträge. © Jan Woitas/dpa Die Demonstranten wollten ein Zeichen für Weltoffenheit, Demokratie und Menschenrechte setzen. © NEWS5 / Christian Grube Kurz vor der Europa-Wahl wolle man weder die Kommunen noch Europa den Rechten überlassen und ein Zeichen für ein solidarisches, sozial- und klimagerechtes Europa und gegen Abschottung und Ausgrenzung setzen.

