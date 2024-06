Europawahl 2024: Rückt die EU nach rechts?

Brüssel - Bei der Europawahl wählen die EU-Bürger aus 27 Mitgliedsstaaten bis Sonntag ein neues Europäisches Parlament. Während in Deutschland am morgigen Sonntag abgestimmt wird, laufen anderswo bereits die Wahlurnen heiß.

Die Europawahl ist bereits in vollem Gange. Deutschland wählt am morgigen Sonntag. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Startschuss für die alle fünf Jahre stattfindende Europawahl fiel bereits am 3. Juni in Estland, wo die Einwohner noch bis zum heutigen Samstag sogar online ihre Stimme abgeben können.

Die Niederländer haben ihre Wahl schon am Donnerstag getroffen. Es gibt bereits erste Hochrechnungen aus dem deutschen Nachbarland! Am Freitag wurde auch in Irland schon gewählt.

Bevor in der Bundesrepublik und allen übrigen Staaten am Sonntag der Gang ins Wahllokal ansteht, wird in diesen Staaten schon am Samstag gewählt: in Italien, Lettland, auf Malta, in Tschechien (7. bis 8. Juni) und in der Slowakei.

Insgesamt 720 neue EU-Abgeordnete werden am Ende der Wahl nach Brüssel entsendet werden, um die Plätze im Parlament zu besetzen. Im Vorfeld haben viele Experten mit einem gesamteuropäischen Rechtsruck gerechnet - Wird sich ihre Prognose bewahrheiten?

Alle News rund um die Europawahl findet Ihr hier im TAG24-Liveticker!