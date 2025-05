Laut aber friedlich: Pro-Palästina-Demonstration in der TU

Berlin - Propalästinensische Aktivisten haben in der Mensa der Technischen Universität Berlin in der Hadenbergstraße demonstriert.

Die Polizei musste nicht einschreiten. © Jörg Carstensen/dpa

Die Demonstration startete ungefähr um 12.45 Uhr und war gegen 14.15 Uhr beendet, sagte eine Sprecherin des Studierendenwerks der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 100 bis 150 Menschen. Die Polizei sei vor Ort gewesen, aber nicht eingeschritten, sagte eine Sprecherin.

Auf Bildern und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie zahlreiche Menschen mit Palästina-Flaggen und Palästinenser-Tüchern, auch Kufiya genannt, laut Sprüche riefen und klatschten.

Es wurden unter anderem Sprüche wie "From the sea to the river, Palestine will live forever" (Vom Meer - bezogen auf das Mittelmeer - bis zum Fluss - gemeint ist der Jordan - wird Palästina für immer leben). Geografisch umfasst das darin umrissene Gebiet den Staat Israel, das Westjordanland, in dem Palästinenser und jüdische Siedler leben, sowie den Gazastreifen.

Mit einem Megafon wurden Reden gehalten. An den Wänden hingen große Protestplakate, auf dem Boden lagen Flugblätter.