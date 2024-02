21.02.2024 09:14 Lidl-Logistikzentrum in Gera blockiert!

In Gera sind am Montag Zufahrten zum Lidl-Logistikzentrums am Flugplatz in Gera blockiert worden. Man wollte Bezug zu Bauernprotesten nehmen.

Von Carsten Jentzsch

Gera - In Gera ist das Lidl-Logistikzentrum am Flugplatz blockiert worden. Mit der Aktion wollte man Bezug zu den Bauernprotesten nehmen. © NEWS5 / Fricke Wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei man am Dienstag gegen 20.40 Uhr darüber informiert worden, dass mehrere Fahrzeuge und Personen das Logistikzentrum blockieren würden. Das habe sich in der Folge bestätigt, hieß es. Der Verantwortliche für die Versammlung gab den Angaben zufolge an, dass man mit der Aktion Bezug zu den Bauernprotesten nehmen wolle. Laut Polizei wurde vereinbart, dass die Zufahrten zeitlich geöffnet werden - alle zwei Stunden für eine Stunde sollten die Zufahrten frei sein. Am frühen Mittwochmorgen habe es keine Sperrungen mehr gegeben. Es sei auch zu keinem Rückstau gekommen, so eine Sprecherin.

