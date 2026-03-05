Lieber Mathe als ins Militär: Dresdner Schüler demonstrieren gegen Wehrpflicht

Dresden - Unter dem Motto "Schulstreik gegen Wehrpflicht" gingen am heutigen Donnerstag Schüler bundesweit auf die Straße. Auch in Dresden wurde demonstriert.

"Lieber lern ich Mathe als ins Militär zu gehen" - und das mag schon etwas heißen! © xcitepress/Finn Becker

Kurz vor Beginn der Demos benannte die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz im ZDF-Morgenmagazin einen der Kernpunkte: Viele Jugendliche würden sich beim neuen Wehrdienst übergangen fühlen, so Amy Kirchhoff (19) vom Beruflichen Gymnasium der Freien Werkschule Meißen.

Die Entscheidung sei "von oben" von der Politik gefällt worden, ohne vorher mit den jungen Menschen zu sprechen. Es brauche eine "strukturelle Verankerung von Jugendbeteiligung", so Kirchhoff.

Unten, auf der Straße, machten Schüler ihrem Ärger diesbezüglich Luft, starteten ihren bunten Demo-Zug um 10 Uhr am Postplatz und hielten Plakate mit Botschaften wie "Lieber lern ich Mathe als ins Militär zu gehen" oder "Für eine Zukunft ohne Zwangsdienste - Nein zur Wehrpflicht" in den sonnigen Himmel.

Besondere Vorkommnisse seien nicht zu verzeichnen gewesen. "Alles ruhig", lautete das zwischenzeitliche Fazit der Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage.