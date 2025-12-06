Demo statt Klassenzimmer: Tausende Schüler protestieren gegen Wehrdienst-Pläne

Dresden - Am Freitag um 10 Uhr starteten in ganz Deutschland Proteste gegen die Wehrpflicht - organisiert von Schülerinnen und Schülern. Auch in Dresden gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

Organisator Hendrik Harzer (23) möchte mit der Aktion eine klare Botschaft senden: Die Jugend fordert Mitspracherecht. © Thomas Türpe

Am frühen Freitagmittag stimmte dann der Bundestag dem umstrittenen Wehrdienst-Modernisierungsgesetz zu.

Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hatte zuvor zu deutschlandweiten Demonstrationen aufgerufen.

Auf deren Website heißt es: "Die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden. Zunächst als 'freiwilliger Wehrdienst', doch schon jetzt steht fest: Wenn sich nicht genug von uns melden, soll erst das Los entscheiden und dann kommt die Pflicht für alle. Es heißt, wir sollen für Deutschland Krieg führen können."

Weiter verweisen sie auf das Recht, in Frieden zu leben, und auf Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes, nach dem niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf.

Aus Protest pfiffen auch in Dresden Schüler und Schülerinnen auf den Unterricht und gingen auf die Straße. Zahlreiche junge Menschen, aber auch Eltern, waren zu der Demo am Postplatz erschienen.

Von dort aus zogen die Demonstranten am Freitagmittag durch die Dresdner Innenstadt, liefen zunächst in Richtung Rathaus, ehe es weiter zum Pirnaischen Platz ging. Entlang des Terrassenufers ging es dann wieder zurück zum Postplatz.

Im Gespräch mit TAG24 betonte Organisator Hendrik Harzer (23) die Motivation Tausender Schüler und Schülerinnen: "Die Jugend möchte ganz klar selbst entscheiden, wie sie ihre Zukunft gestaltet. Ihre Interessen werden offensichtlich mit Füßen getreten." Er befürchtet, dass die Freiwilligkeit nur der Anfang ist und diese immer weiter aufgehoben wird, bis der Wehrdienst wieder verpflichtend ist.