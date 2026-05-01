Mai-Demos in Leipzig: Tausende gehen für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße

Leipzig - In Leipzig finden rund um den 1. Mai zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen statt. Bereits am Vormittag versammelten sich rund 1200 Personen am "Tag der Arbeit" zu einem Aufzug des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) unter dem Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite".

Etwa 1200 Personen nahmen an dem Aufzug des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) teil. © EHL Media

Gegen 10.30 Uhr begannen die Teilnehmer am Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Von da aus liefen sie über den Innenstadtring zum Augustusplatz. Dann ging es weiter über die Grimmaische Straße bis zum Marktplatz.

Ersten Angaben vom Ort des Geschehens zufolge lief alles weitestgehend friedlich ab. Die Polizei begleitete den Aufzug.

Gegen 12 Uhr gipfelte dieser in einer großen Kundgebung auf dem Markt, wo unter anderem der Chef des DGB Leipzig-Nordsachsen, Daniel Knorr, sowie der ver.di-Landesbezirksleiter Oliver Greie als Redner auftraten.

Der "Tag der Arbeit" wird auch in der Messestadt genutzt, um für bessere Arbeitsbedingungen und sichere Beschäftigungsverhältnisse auf die Straße zu gehen.