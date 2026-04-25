Tore offen trotz Ausnahmezustand: Görlitzer Park bleibt die ganze Nacht zugänglich

Berlin - Rund um den Tag der Arbeit strömen Tausende Menschen nach Berlin-Kreuzberg und in die Umgebung des Görlitzer Parks. Die Tore sollen jedoch vorerst geöffnet bleiben.

Der 1.Mai könnte im und um den Görlitzer Park Tausende Menschen anziehen. © Fabian Sommer/dpa

Der Görlitzer Park bleibt am 1. Mai auch nachts geöffnet. Besucher können den Park zwischen dem 30. April, ab 22 Uhr, und dem 2. Mai, bis 6 Uhr, jederzeit betreten, wie einer Allgemeinverfügung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt zu entnehmen ist.

Damit kommt es ausnahmsweise nicht zur nächtlichen Schließung des Parks, die am 1. März eingeführt worden war.

Die Verwaltung begründet ihre Entscheidung mit den Partys und Demonstrationen, die rund um den 1. Mai stattfinden und in und um den Görlitzer Park jedes Jahr Tausende Menschen anziehen. Erfahrungsgemäß dauerten die Veranstaltungen bis in die Nacht hinein.

"Aufgrund der daher zu erwartenden hohen Dichte von Menschengruppen und -ansammlungen sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, um das Risiko von Verletzungen, einer Massenpanik oder anderer Gefahren nach Möglichkeit auszuschließen und im Fall einer Risikoverwirklichung die Folgen so weit wie möglich zu minimieren", erklärt die Verwaltung.