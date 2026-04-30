Aktivisten kündigen an: Hier kommt Verkehr am Donnerstag zum Erliegen

Dresden - Neuer Aktivisten-Protest in Dresden angekündigt! Die Gruppierung "Extinction Rebellion" wird am Donnerstagnachmittag den Verkehr nahe dem Heizkraftwerk "Nossener Brücke" zum Erliegen bringen.

Die Kreuzung Budapester Straße / Nürnberger Straße / Chemnitzer Straße in der Südvorstadt gerät am Donnerstag ins Visier von "Extinction Rebellion". © Steffen Füssel

Laut Mitteilung blockieren die Mitglieder ab 16.15 Uhr die Kreuzung Budapester Straße / Nürnberger Straße / Chemnitzer Straße in der Südvorstadt-West.

"Ziel der Aktion ist, dass die SachsenEnergie ihr Dekarbonisierungskonzept veröffentlicht", heißt es. Man lobe zwar die Entwicklung, dass der Versorger ein aufwändiges Konzept zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern erstellt habe. "Eine Demokratie braucht jedoch fairen Zugang zu Wissen - nur so wird das Konzept prüfbar."

SachsenEnergie widerspricht dieser Darstellung. Auf seiner Internetseite stellt das Unternehmen eine Zusammenfassung des Konzepts bereit.

Die Versammlung unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn!" ist angemeldet und genehmigt.