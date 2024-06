Maja T. trotz Eilantrag ausgeliefert: Spontandemo in Hamburg!

Gegen die Abschiebung von Maja T. wird derzeit auf der Schanze demonstriert. © NEWS5/René Schröder

Mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe versuchte der Berliner Anwalt Sven Richwin, die Auslieferung der betroffenen Person noch zu stoppen.

Das Gericht gab dem Antrag statt und untersagte die Auslieferung, doch da war es bereits zu spät. Maja T. war gegen 10 Uhr bereits den ungarischen Behörden übergeben worden.

Maja T. identifiziert sich als non-binär, also weder männlich noch weiblich, und fürchtet in Ungarn queerfeindliche Diskriminierung, Angriffe sowie ein unfaires Verfahren. In mehreren Großstädten, darunter Hamburg an der Roten Flora, wurden spontane Demonstrationen organisiert.