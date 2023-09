"Marsch für das Leben" in Köln: Mehrere Tausend Demonstrierende erwartet

Köln - Mehrere Tausend Menschen wollen am heutigen Samstag (13 Uhr) in Köln für oder gegen Abtreibungen demonstrieren.

Auch in Berlin ist für Samstag ein "Marsch für das Leben" angekündigt. Während dieser in der Hauptstadt jährlich stattfindet, ist es in Köln das erste Mal.

Dort gab es im Vorfeld vor allem Diskussionen, weil der "Marsch" auf der Homepage der örtlichen CDU verlinkt ist.