Demo vor Zirkus-Eingang: "Tiere gehören nicht in die Manege"

Hamburg - Derzeit gastiert der zweitgrößte Zirkus Deutschlands - " Charles Knie " - in Hamburg . Am Sonntag fand vor dem Eingang auf dem Heiligengeistfeld eine Demonstration von Tierschützern statt.

Die Tierschutzorganisation PETA demonstrierte am Sonntag vor dem Eingang des Zirkus "Charles Knie" in Hamburg. © Citynewstv

Der Protest war von der Tierschutzorganisation PETA initiiert worden. Mit Schildern, Bannern und Kostümen demonstrierten die Teilnehmer trotz strömendem Regen gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus.

"Jahrelang hat Zirkus Charles Knie unter anderem Tiger, Löwen, Zebras und Kängurus quer durchs Land gekarrt und sie aus Profitgründen erheblichen Strapazen ausgesetzt. Auch wenn einigen nun zumindest diese Tortur erspart bleibt, gehören Tiere nicht in die Manege", wurde Organisator Tim Schömer in einer Pressemitteilung zitiert.

An die Zirkusverantwortlichen appellierte Schömer, "endlich einen Neustart ohne sämtliche Tierdressuren zu wagen". Auch die im Stammquartier in Einbeck-Volksen (Niedersachsen) verbliebenen Tiere sollten an Lebenshöfe, geeignete zoologische Einrichtungen oder anerkannte Auffangstationen übergeben werden, so die Forderung.

Als Vorbild nannte PETA den Circus Roncalli, der bereits seit einigen Jahren gänzlich tierfrei sei und für sein Konzept mit zukunftsweisender Hologrammtechnologie weltweit Zuspruch erfahre.