Mehrere tausend Menschen gehen für AfD-Verbot auf die Straße: "Müssen Demokratie verteidigen"

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Mehrere tausend Menschen haben in Berlin für ein Verbot der AfD demonstriert. Sie liefen am Nachmittag im Rahmen eines bundesweiten Aufrufs mit dem Motto "Keine Ausreden mehr - AfD Verbot jetzt" vom Monbijoupark in Mitte zum Brandenburger Tor, wo die zentrale Kundgebung war.