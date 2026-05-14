"Menschlich statt männlich": Zahlreiche Demonstrierende setzen Zeichen am Vatertag

Hamburg - Demo in der Hansestadt: "Männer gegen Männergewalt" und "Menschlich statt männlich" war auf einigen Plakaten zu lesen, die von den Teilnehmenden auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg am Donnerstag hochgehalten wurden.

Auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg versammelten sich am Donnerstag Teilnehmer zu einer Demo, die sich gegen Gewalt an Frauen richtete. © Christoph Seemann / Hamburg News

Am Vatertag versammelten sich im Nieselregen zahlreiche Demonstranten und Demonstrantinnen, die meisten von ihnen männlich.

Hintergrund der Demo: Veranstalter und Teilnehmende fordern mehr Verständnis für Frauen. Die Demonstration richtete sich vor allem gegen Gewalt an Frauen und für ein solidarisches gesellschaftliches Miteinander.

Organisiert wurde die Aktion mit dem Motto "Come on Boys!" unter anderem über soziale Medien und durch eine Gruppe rund um "Großstadtrevier"-Star Enrique Fiss (33). Insgesamt vier Wochen arbeiteten die Veranstalter an der Umsetzung ihrer Idee.

Ebenfalls mit dabei: verschiedene Speaker und Musik-Acts. Darunter Musikerin Hanna Noir, Mina Richman oder Mal Élevé. "Es fängt mit uns an. Es ist unsere Aufgabe. Es ist unsere Verantwortung", sagte ein Sprecher in Hamburg. "Wieso haben die meisten Männer eigentlich keine weiblichen oder queeren Vorbilder?", so ein anderer Sprecher. Auch patriarchale Strukturen wie unbezahlte Sorgearbeit, die größtenteils an Frauen hängenbleibe, und finanzielle Abhängigkeit wurden kritisiert.

Werbung für das Event machten unter anderem auch bekannte Gesichter wie Schauspieler Merlin Sandmeyer (36) oder Moderator Michel Abdollahi (45).