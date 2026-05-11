Demo statt Saufen: Großstadtrevier-Star fordert - "drehen wir diesen Scheißtag um!"

Hamburg - Schluss mit Bollerwagen und Bier trinken am Vatertag! Großstadtrevier -Star Enrique Fiß (33) versucht dem Tag ein "Rebranding" zu verschaffen und will mit einer Demo ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt an Frauen setzen.

Schauspieler Enrique Fiß (l), hier mit Schauspielkollegen Özgür Karadeniz (r) zu sehen, will am Vatertag ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Mit der Demonstration "Come on, Boys!" will die Initiative um eine Gruppe Hamburger Männer aus Kultur und Medien, darunter Schauspieler Enrique Fiß, den Vatertag neu ausrichten.

Anlass seien die Diskussionen rund um sexualisierte und digitalisierte Gewalt gegen Frauen, die zuletzt um den Fall Collien Fernandes aufgekommen sind.

In einem Reel auf Instagram rief der Schauspieler zur Aktion auf: "Am Vatertag 2026 drehen wir diesen Scheißtag ein bisschen um, okay? Es geht darum, Einsatz zu zeigen, Einsatz gegen Gewalt an Frauen und queeren Menschen, weil diese Gewalt ist männlich. Es ist Männergewalt."

Gegen diese "Männergewalt" wollen die Organisatoren mit der Demonstration am Vatertag in Hamburg ein Zeichen setzen.

"Das geht raus an meine Boys, an meine Daddys, an meine Brüder, Onkel, Opas, Freunde und Kumpels - Ich will euch alle sehen!", sprach der Großstadtrevier-Star gezielt männliche Gruppen an.