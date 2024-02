"Möckern bleibt bunt": Demo gegen "braunes Treiben" im Leipziger Norden

Ab 18 Uhr startet der Protest in der Knopstraße. © 123RF/inkdrop

Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" und die Gruppe "Omas gegen Rechts" haben am Montag um 18 Uhr zum Protest vor dem Norma in der Knopstraße in Leipzig-Möckern aufgerufen.

Hintergrund sind vermehrt aufgetauchte Flyer und Protestaktionen im nordwestlichen Stadtteil rund um die Georg-Schumann-Straße.

"Auf verteilten Flyern heißt es: Bin kein Bauer trotzdem sauer. Man wirbt dafür, parteilos und unabhängig zu sein und will etwas bewegen. Doch worum geht es wirklich und wer steht dahinter?

Anlasspunkt war eine neue Geflüchtetenunterkunft in der Georg-Schumann-Straße, wo Familien untergebracht werden sollen. In altbekanntem Muster werden also Geflüchtete als Sündenböcke auserkoren", so das Statement von Bündnissprecherin Irena Rudolph-Kokot.