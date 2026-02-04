Nach Urteil gegen Maja T.: Demonstrationen im Norden

In Hamburg demonstrierten am Mittwochabend rund 270 Personen gegen das Urteil gegen Maja T. in Budapest. Auch in Kiel gingen Menschen auf die Straße. © NEWS5/Sebastian Peters

In Hamburg beteiligten sich rund 270 Menschen an einem Aufzug, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstration führte vom Neuen Pferdemarkt bis zum U-Bahnhof Sternschanze. Sie verlief friedlich und wurde am Abend beendet.

Auch in Kiel gingen Menschen auf die Straße. Dort nahmen nach Polizeiangaben etwa 80 Teilnehmer an einer Kundgebung teil. Auch diese Demonstration verlief störungsfrei.

Die Proteste richteten sich gegen das erstinstanzliche Urteil eines Budapester Gerichts, das Maja T. am Mittwoch zu acht Jahren Haft verurteilt hatte.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass die 25-jährige Person aus der linken Szene in Deutschland an blutigen Angriffen auf mutmaßliche Rechtsextremisten in Budapest beteiligt war.