Demo-Samstag in NRW: Tausende gehen wegen Iran und Nordsyrien auf die Straße

Bonn/Düsseldorf - Tausende Menschen sind am Samstag in Bonn und Düsseldorf angesichts der Situation in Nordsyrien und im Iran zu Demonstrationen geströmt.

Rund 15.000 Demonstranten haben sich am Samstag in Bonn zu einer pro-kurdischen Kundgebung versammelt. © Henning Kaiser/dpa

Im Bonner Hofgarten haben sich bis 16 Uhr laut eines Polizeisprechers rund 15.000 Demonstranten zu einer pro-kurdischen Kundgebung unter dem Motto "Die Lage in Syrien" versammelt. Die Tendenz der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl an der bis dato störungsfrei verlaufenen Veranstaltung sei den Angaben zufolge noch ansteigend.

Die Polizei sicherte die Kundgebung, die bis 18 Uhr angesetzt war, mit einem Großaufgebot ab.

In Nord- und Ostsyrien kämpfen Regierungstruppen und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle.

Ebenfalls mit Einsatzkräften vor Ort war auch die Polizei in Düsseldorf, wo erneut für Freiheit im Iran demonstriert wurde.