Polizei und Stadt Köln bereiten sich auf rechtsextreme Demo vor - auch Gegendemo geplant

Köln - Unter dem Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" wollen in Köln am Samstag mehrere hundert Personen auf die Straße gehen. Doch das Vorhaben ist tückisch... Auch eine Gegendemo soll offenbar geplant und angemeldet sein.

Einen anderen Ton schlagen derweil die "Deutschen Patrioten" ein. Sie wollen bei ihrer Kundgebung lediglich zum Ukraine-Krieg Stellung beziehen, den "unsere Regierung angezettelt" habe. Was sie fordern? "Keine Waffen für die Ukraine. Denn wir sind nicht im Krieg mit Russland."

Neben einer Slideshow auf TikTok, in der Bilder mit Botschaften wie "Heimatliebe" oder "Schütze deine Rasse" kursieren, sollen auch in einer Telegram-Gruppe Anfang Februar die Abschiebungen von "kriminellen Ausländern" gefordert sowie dubiose Links zu offensichtlich rechtsradikalen Quellen wie der "Jungen Freiheit" oder gar der NPD geteilt worden sein.

Anlass dazu geben nicht nur die Facebook-Profile, die in den vergangenen Monaten dazu aufgerufen haben, sondern auch konkrete Beispiele.

Hinter den Plänen soll die Gruppe "Deutsche Patrioten" stecken, die via Facebook auf die Kundgebung aufmerksam gemacht haben soll. Laut des " Kölner Stadt-Anzeiger " gehe man beim NRW-Verfassungsschutz davon aus, dass sich hauptsächlich Rechtsextreme von der Demonstration angesprochen fühlen könnten.

Bislang hätten sich circa 1000 Personen für die Demo "Frieden schaffen ohne Waffen" in der Kölner Innenstadt angemeldet, teilte die Polizei mit.

Schon im vergangenen September ging die Gruppe "Köln gegen Rechts" auf die Straßen. © Roberto Pfeil

Aussagen, die auf der Gegenseite für Kopfschütteln sorgen und ebenfalls einige Personen auf die Straßen ziehen dürften.

Auch ein antifaschistischer Gegenprotest soll für den morgigen Samstag geplant und angemeldet sein. Ab 11 Uhr ruft das Bündnis der Gruppen "City of Hope" sowie "Köln gegen Rechts" zu einer Gegendemo auf. Unter dem Motto "Kein Fußbreit von Deutschen Patrioten in Köln" wollen sie klare Kante gegen Rechtsextremismus in der Domstadt zeigen.

Stattfinden soll das Ganze am Neumarkt südlich des Reiterdenkmals - bislang haben sich nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger rund 60 Personen angemeldet.