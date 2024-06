Polizist stößt mit einem Demonstranten zusammen: Jetzt muss er blechen!

Hamburg - Mehr als ein Jahr nach einem gewaltsamen Zusammenstoß mit einem Demonstranten bei einer linksextremen 1.-Mai-Demonstration in Hamburg ist gegen einen Polizisten Strafbefehl wegen Körperverletzung im Amt erlassen worden.

Bei dem Zusammenstoß am Ende der ansonsten weitgehend friedlichen Demonstration von linken und linksextremen Gruppen war ein Demonstrant am U-Bahnhof Schlump schwer verletzt worden.

Der Beamte der Bereitschaftspolizei soll demnach eine Geldstrafe von 12.000 Euro zahlen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor hatte das " Hamburger Abendblatt " darüber berichtet.

Ende April hatte die Staatsanwaltschaft Strafbefehl beantragt, der dann am 31. Mai erlassen wurde, wie die Gerichtssprecherin sagte. Am Mittwoch sei der Strafbefehl von der Geschäftsstelle des Gerichts an den Beamten geschickt worden.