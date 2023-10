18.10.2023 18:00 1.355 Pro-Palästina-Demo auf dem Augustusplatz: Hunderte Menschen versammeln sich

Am Mittwochnachmittag versammelten sich Hunderte Menschen in Leipzig in Solidarität mit Gaza.

Von Janina Papst

Leipzig - Am späten Mittwochnachmittag versammelten sich Hunderte Menschen in Leipzig in Solidarität mit Gaza. Am Mittwoch fand auf dem Augustusplatz eine pro-palästinensische Kundgebung statt. © Silvio Bürger Die Demo wurde von der Leipziger Gruppe "Handala", die sich nach eigener Aussage aus Palästinensern sowie solidarischen Bürgern zusammensetzt und antiisraelische Parolen postet, ins Leben gerufen. Mit dem Beginn um 17 Uhr strömten am Mittwoch Hunderte Menschen auf den Augustusplatz in der Innenstadt, um für die Rechte der Palästinenser in Gaza zu demonstrieren. Es gab zudem mehrere Redebeiträge. Auch die Polizei war am Abend vor Ort und überwachte das Geschehen. Die Teilnehmenden waren mit Bannern und Flaggen ausgestattet. © News5/Grube Doch es regte sich auch Protest gegen die Veranstaltung, hier in Form einer Israel-Flagge. © Leipzig Livereport In anderen deutschen Städten, wie etwa Magdeburg, waren pro-palästinensische Kundgebungen von Polizei und Ordnungsamt verboten worden.

