Prokurdische Demonstration in Köln: So fällt das Fazit der Polizei aus

Köln - Bei einer prokurdischen Demonstration in Köln haben am Samstag Tausende Menschen gegen den Krieg in Nordsyrien und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung demonstriert.

Wie hier in Frankfurt, haben auch in Köln tausende Menschen gegen den Krieg in Nordsyrien demonstriert. © Boris Roessler/dpa

Die Demonstranten seien über die Deutzer Rheinbrücke und über innerstädtische Straßen wieder zurück zum Versammlungsort, der Deutzer Werft gezogen, teilte die Polizei mit. Dabei sei es weitgehend friedlich geblieben.

Die Kölner Polizei hatte vorab angekündigt, bei unfriedlichen Aktionen entschlossen durchzugreifen. Angemeldet waren für die Demonstration rund 10.000 Teilnehmer.

Anfang der Woche war es am Rande einer prokurdischen Demo in Dortmund mit etwa 4000 Teilnehmenden zu Ausschreitungen gekommen. Sieben Polizisten waren verletzt worden.