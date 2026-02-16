Noch diese Woche: Hamburgs Schüler streiken erneut gegen Wehrpflicht

Hamburg - Die Schüler von Hamburg wehren sich weiterhin gegen die Wehrpflicht: Schon vor einer bundesweiten Aktion gehen sie auf die Straße.

Am 5. Dezember 2025 streikten Schüler bereits gegen die Wehrpflicht in Hamburg. (Archivbild) © Marcus Golejewski/dpa

Obwohl der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen hat, geben die Hamburger Schüler nicht auf.

Nachdem bereits am 5. Dezember 2025 bundesweit gegen die Wehrpflicht demonstriert wurde, wollen Hamburgs Schüler am Freitag, 20. Februar, erneut auf die Straße gehen, das teilte der Instagram-Account "schulstreikgegenwehrpflicht_hh" mit.

"Die Wehrpflicht wurde beschlossen, während 55.000 Schüler auf der Straße dagegen waren. Aber wir geben nicht auf!", heißt es in ihrem Statement.

Die Schüler in Hamburg seien noch immer gegen die Wehrpflicht und protestieren deswegen erneut.

Laut Polizeiangaben soll der Demonstrationszug am Hachmannplatz beginnen, dann geht es über die Kirchenallee, Steintorplatz, Steintordamm und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt.

Angemeldet wurde die Versammlung vom Schulstreikkomitee Hamburg. Die Polizei erwartet 2500 Teilnehmer. Insgesamt soll der Streik von 9 Uhr bis 14 Uhr andauern.