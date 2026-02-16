Noch diese Woche: Hamburgs Schüler streiken erneut gegen Wehrpflicht
Hamburg - Die Schüler von Hamburg wehren sich weiterhin gegen die Wehrpflicht: Schon vor einer bundesweiten Aktion gehen sie auf die Straße.
Obwohl der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen hat, geben die Hamburger Schüler nicht auf.
Nachdem bereits am 5. Dezember 2025 bundesweit gegen die Wehrpflicht demonstriert wurde, wollen Hamburgs Schüler am Freitag, 20. Februar, erneut auf die Straße gehen, das teilte der Instagram-Account "schulstreikgegenwehrpflicht_hh" mit.
"Die Wehrpflicht wurde beschlossen, während 55.000 Schüler auf der Straße dagegen waren. Aber wir geben nicht auf!", heißt es in ihrem Statement.
Die Schüler in Hamburg seien noch immer gegen die Wehrpflicht und protestieren deswegen erneut.
Laut Polizeiangaben soll der Demonstrationszug am Hachmannplatz beginnen, dann geht es über die Kirchenallee, Steintorplatz, Steintordamm und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt.
Angemeldet wurde die Versammlung vom Schulstreikkomitee Hamburg. Die Polizei erwartet 2500 Teilnehmer. Insgesamt soll der Streik von 9 Uhr bis 14 Uhr andauern.
Hamburger Schüler streiken vor Frühjahrsferien
Zusätzlich hat das Schulstreikkomitee gegen Wehrpflicht Hamburg eine "Zubringer-Demo" angemeldet.
Ab 9.20 Uhr soll dieser Demonstrationszug laut der Polizei von der Bogenstraße über die Gustav-Falke-Straße, Bundesstraße, Kaiser-Friedrich-Ufer, Weidenstieg und über die Fruchtallee gehen.
Am U-Bahnhof Christuskirche ende der Aufzug. Bei dieser "Zubringer-Demo" seien bis zu 50 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet worden.
Gleichzeitig teilte ein Pressesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit: "Zu beachten ist, dass es in den nächsten Tagen durchaus noch zu weiteren Anmeldungen kommen kann."
Bei der vergangenen Aktion im Dezember hatten um die 500 Schüler und Schülerinnen an der Demonstration teilgenommen. Zudem kündigten die Veranstalter eine weitere Aktion am 5. März zum bundesweiten Streiktag an.
An dem Tag ruft das Bündnis "Schulstreik gegen Wehrpflicht" zum bundesweiten Protest auf. Da zu dem Zeitpunkt in Hamburg Frühjahrsferien sind, demonstrieren die Schüler bereits zwei Wochen vorher.
Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (ASTA) der Universität Hamburg ruft zur Unterstützung der Demonstration auf: "Der Schulstreik geht in die zweite Runde, also auch unser Unistreik!", heißt es auf Instagram.
Titelfoto: Marcus Golejewski/dpa