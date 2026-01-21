Tausende gehen bei Kurden-Demo auf die Straße

Hamburg - In Hamburg haben am Abend rund 2000 Menschen für den Schutz von Kurdinnen und Kurden in Nord- und Ost-Syrien demonstriert.

Rund 2000 Menschen nahmen am Mittwochabend an einer Kurden-Demo in Hamburg teil. © Georg Wendt/dpa

Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle, wie ein Sprecher des Polizei-Lagenzentrums sagte. Mehrere kurdische Organisationen hatten zu der Demonstration aufgerufen.

Sie startete am Hauptbahnhof und endete gegen 21 Uhr im Stadtteil Rotherbaum an einer Kreuzung, wo sich auch das türkische Konsulat befindet. Im Umfeld der Demonstration stockte der Autoverkehr, wie ein dpa-Reporter berichtete.

In Syrien kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gefechten zwischen Truppen der Übergangsregierung und den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften.

Am Dienstagabend einigten sich beide Seiten auf einen viertägigen Waffenstillstand.