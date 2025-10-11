United 4 Gaza: Tausende ziehen bei Pro-Palästina-Demo durch Berlin

Berlin - Tausende Menschen nehmen im Regierungsviertel in Berlin an einer pro-palästinensischen und anti-israelischen Demonstration teil.

Der Polizei zufolge schließen sich etwa 14.000 Menschen der Demo an. © Michael Ukas/dpa

Bei der Demo wurde lautstark Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina gefordert, viele Menschen schwenkten Flaggen.

Israel wurde von Rednern als "kaltblütiger Mörder" dargestellt. Auch die deutsche Politik wurde kritisiert, unter anderem für Waffenlieferungen an Israel.

Auf Plakaten war etwa "Israel bombardiert, Deutschland finanziert" zu lesen.

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 14.000 Menschen an der Demonstration teil. Sie starteten unweit des Brandenburger Tors.