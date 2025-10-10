Anti-Israel-Demo am Checkpoint Charlie: Über 100 Teilnehmer

Berlin - Nach der Einigung Israels und der Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans haben in Berlin-Mitte mehr als hundert Menschen an einer Kundgebung teilgenommen.

Die Kundgebung endete nach weniger als zwei Stunden. © Paul Zinken/dpa

Bei der Demonstration am Checkpoint Charlie schwenkten zahlreiche Menschen Flaggen, einige kamen mit Rosen.

Angemeldet war die Demonstration als "Waffenstillstandfest Freiheit für Palästina".