Anti-Israel-Demo am Checkpoint Charlie: Über 100 Teilnehmer

Mehr als hundert Menschen versammelten sich am Checkpoint Charlie, um bei einer Demo die israelische Politik zu kritisieren.

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Nach der Einigung Israels und der Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans haben in Berlin-Mitte mehr als hundert Menschen an einer Kundgebung teilgenommen.

Die Kundgebung endete nach weniger als zwei Stunden.  © Paul Zinken/dpa

Bei der Demonstration am Checkpoint Charlie schwenkten zahlreiche Menschen Flaggen, einige kamen mit Rosen.

Angemeldet war die Demonstration als "Waffenstillstandfest Freiheit für Palästina".

Das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg wurde bei der Zusammenkunft heftig kritisiert. Nach weniger als zwei Stunden wurde die Demonstration beendet.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

