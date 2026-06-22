Urlauber aufgepasst: Fernpassstraße in Tirol wird voll gesperrt

Kempten/Tirol - Am kommenden Samstag (27. Juni) soll es aufgrund einer angekündigten Versammlung im Bereich der Fernpassstraße (B179) zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr Richtung Tirol kommen.

Die Fernpassstraße in Tirol ist am kommenden Samstag gesperrt. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, kommt es in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr zu einer Vollsperrung der Fernpassstraße.

Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Füssen/Reutte und Nassereith/Rastanlage.

Die von den österreichischen Behörden angekündigten Maßnahmen werden den grenzüberschreitenden Verkehr spürbar beeinträchtigen und auch Auswirkungen auf das bayerische Straßennetz haben.

Nach Informationen der Tiroler Landesregierung wird empfohlen, am 27. Juni auf nicht notwendige Fahrten nach Tirol zu verzichten. Bereits vor den Sperrzeiten ist mit erheblichen Staus zu rechnen.