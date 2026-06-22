Urlauber aufgepasst: Fernpassstraße in Tirol wird voll gesperrt
Kempten/Tirol - Am kommenden Samstag (27. Juni) soll es aufgrund einer angekündigten Versammlung im Bereich der Fernpassstraße (B179) zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr Richtung Tirol kommen.
Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte, kommt es in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr zu einer Vollsperrung der Fernpassstraße.
Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Füssen/Reutte und Nassereith/Rastanlage.
Die von den österreichischen Behörden angekündigten Maßnahmen werden den grenzüberschreitenden Verkehr spürbar beeinträchtigen und auch Auswirkungen auf das bayerische Straßennetz haben.
Nach Informationen der Tiroler Landesregierung wird empfohlen, am 27. Juni auf nicht notwendige Fahrten nach Tirol zu verzichten. Bereits vor den Sperrzeiten ist mit erheblichen Staus zu rechnen.
Auch auf den Ausweichrouten über die A96/A14 sowie die A8/A93 in Richtung Tirol wird ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Zudem ist das Hahntenjoch am 27. Juni 2026 von 10 bis 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Zur Verkehrslenkung und Kontrolle der Durchfahrtsverbote werden Einsatzkräfte entlang der A7 und auf weiteren betroffenen Strecken im Einsatz sein.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa