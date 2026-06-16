Hunderte Demonstrieren in Hamburg: Protest gegen Regelanfrage

Hamburg - Mehrere hundert Menschen haben am Dienstag in Hamburg gegen die geplante Regelanfrage beim Verfassungsschutz vor Neueinstellungen im öffentlichen Dienst demonstriert.

Die Demonstrierenden hielten unter anderem ein Transparent mit den Worten "Regelabfrage, Sozialabbau, Militarisierung - Erzieher:innen gegen Krieg!" hoch. © Marcus Brandt/dpa

Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur schätzte die Teilnehmerzahl auf 200 bis 300, die Veranstalter sprachen von ungefähr 500 Teilnehmern. Die Polizei konnte zunächst keine Zahl nennen, die Demonstration sei friedlich verlaufen, hieß es.

Zu der Kundgebung hatten die Gewerkschaften GEW und Verdi sowie das Hamburger Bündnis gegen Berufsverbote aufgerufen. Zu dem Bündnis gehören neben den Jusos, der Grünen Jugend und den Allgemeinen Studierenden-Ausschüssen der Hochschulen auch die Parteien Die Linke und die DKP.

Mit der Regelanfrage sollen bei Neueinstellungen im öffentlichen Dienst der Hansestadt mögliche verfassungsfeindliche Aktivitäten beim Landesamt für Verfassungsschutz abgefragt werden. Ziel ist es, die Verwaltung vor verfassungsfeindlichen Einflüssen zu schützen.

Die Bürgerschaft soll am Mittwoch über den im Oktober vom Senat beschlossenen Gesetzentwurf abstimmen. Die Zustimmung der rot-grünen Mehrheit gilt als sicher. Das Gesetz könnte dann bereits im August in Kraft treten.