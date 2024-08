Vor der Wahl: Tausende zeigen auf Dresdens Straßen Flagge gegen Rechts

Dresden - Noch einmal Flagge zeigen vor der Wahl: Am heutigen Sonntag gingen in Dresden erneut Tausende auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Dort bekamen sie eine Mischung aus Reden und Musik präsentiert.

Jens Hoffsommer (49) von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung berichtet von den Erfahrungen aus seiner Arbeit: "Junge Menschen, die sich für Demokratie und in Jugendparlamenten engagieren, werden bedroht, queere Jugendliche erleben gewaltsame Übergriffe, Kinder erfahren Rassismus in der Kita", sagt er.

Neben weiteren Reden gab es noch Musikbeiträge und einen Demozug über die Augustus- und Carolabrücke. Nach TAG24-Schätzung nahmen 8000 Demonstranten teil, der Veranstalter sprach von 11.000.

Auch in Leipzig gingen am Sonntag Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße, in Zittau mehrere hundert.