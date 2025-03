Weltfrauentag: Tausende Menschen gehen in Hamburg auf die Straße

Hamburg - Zum Internationalen Frauentag am Samstag haben mehrere Demonstrationen in der Hamburger Innenstadt auf die Rechte von Frauen aufmerksam gemacht.

Tausende Teilnehmer kamen zu der größten Demonstration mit dem Titel "Heraus zum Internationalen Frauentag".

Die Zahl der Teilnehmenden liege deutlich im vierstelligen Bericht, sagte ein Polizeisprecher. Genaue Zahlen gibt die Polizei erst mit Abschluss der Demonstration bekannt. Der Protestzug startete auf dem Rathausmarkt, aufgerufen hatte das "Bündnis 8. März".

Viele der Demonstrierenden hatten Plakate und Transparente mitgebracht, auf denen sie etwa die Abschaffung des Patriarchats, die Unabhängigkeit der Frauen oder gleichen Lohn für gleiche Arbeit forderten.

Weltweit gehen am 8. März Menschen für Frauen- und Mädchenrechte auf die Straße. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ist der Frauentag ein gesetzlicher Feiertag. Auch im Stadtstaat Hamburg gab es vor einigen Jahren solche Überlegungen. Stattdessen wurde aber der Reformationstag am 31. Oktober als Feiertag eingeführt.