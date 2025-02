Zahlreiche Demonstranten beim CDU-Parteitag: "Für progressive Politik"

Die CDU will bei ihrem Wahlparteitag ein "Sofortprogramm" mit den Migrationsplänen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69) verabschieden.

Das Papier enthält den Fünf-Punkte-Plan von Merz, der Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen vorsieht. In vielen Städten in Deutschland haben Menschen am Wochenende gegen Rechtsextremismus und eine Zusammenarbeit mit der AfD demonstriert.