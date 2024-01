Zehntausende Menschen mit dabei: Köln setzt starkes Zeichen gegen rechte AfD!

Köln - Zehntausende Menschen haben am heutigen Sonntag in Köln gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert.

Begleitet wurden die Demonstrationen bei Minusgraden von bekannten Kölner Bands. © Sascha Thelen/dpa

Demonstrantin Lisa (18) sagte am Sonntag in Köln: "Nichts sagen wird schon als Zustimmung gewertet, deshalb sind wir hier und sagen "Nein" zu Rassismus." Unzählige Plakate trugen bunte Aufschriften wie "Hass macht krank" oder "Kein Kölsch für Nazis".

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67) appellierte an die Demo-Teilnehmer, in den Dialog zu treten gegen Hass und Menschenfeindlichkeit. "Wir sind die, die Demokratie verteidigen. Sprechen Sie mit denen, die die Demokratie angreifen."

Auch in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen waren am Sonntag weitere Demos geplant, nachdem bereits am Samstag Zehntausende für die Demokratie auf die Straße gegangen waren.

Allein in Dortmund hatten der Polizei zufolge etwa 30.000 Menschen am Samstag demonstriert. Zuletzt hatte es in vielen Städten deutschlandweit große Demonstrationen gegen rechts gegeben, nachdem ein Treffen von Rechtsradikalen im November in Potsdam bekannt geworden war.

Daran hatten auch AfD-Politiker, einzelne Mitglieder der CDU sowie der sehr konservativen Werteunion und Martin Sellner (35) als früherer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich teilgenommen.