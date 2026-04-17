Zweiter Castor-Transport am Dienstag? Gegner planen Proteste
Von Helge Toben
Ahaus/Münster – Atomkraftgegner haben für kommenden Dienstag Proteste gegen den anstehenden zweiten Castor-Transport in Nordrhein-Westfalen geplant.
Man habe erste Hinweise, dass der Transport von Jülich nach Ahaus am Dienstag stattfinden solle, heißt es auf der Homepage der Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus".
In Ahaus habe man für den frühen Abend eine Kundgebung am Rathaus sowie einen Demonstrationszug vom Rathaus zur Transportstrecke angemeldet. An einer bestimmten Kreuzung soll es dann eine symbolische Sitzblockade geben.
Anschließend wollen die Teilnehmer weiter zur Dauer-Mahnwache am Zwischenlager Ahaus laufen. Vor dem Forschungszentrum Jülich soll am frühen Dienstagabend außerdem eine "Dauer-Kundgebung" beginnen.
Die Polizei Münster teilte mit, dass die Protestaktionen ohne konkretes Datum, aber für den zweiten Transport angemeldet seien. Die Behörde machte jedoch keine Angaben dazu, an welchem Tag der zweite Castor-Transport stattfinden soll.
Erster Transport ohne besondere Zwischenfälle
Der erste Transport eines Atommüll-Behälters von Jülich nach Ahaus hatte in der Nacht vom 24. auf den 25. März stattgefunden. Der stark gesicherte Transport war ohne besondere Zwischenfälle verlaufen.
Insgesamt sollen 152 Behälter nach Ahaus kommen. Hintergrund ist die Anordnung der NRW-Atomaufsicht aus 2014, das Zwischenlager in Jülich zu räumen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa