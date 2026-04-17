Zweiter Castor-Transport am Dienstag? Gegner planen Proteste

Ahaus/Münster – Atomkraftgegner haben für kommenden Dienstag Proteste gegen den anstehenden zweiten Castor-Transport in Nordrhein-Westfalen geplant.

Atomkraftgegner gehen davon aus, dass der zweite Transport am 21. April stattfindet. © Christoph Reichwein/dpa

Man habe erste Hinweise, dass der Transport von Jülich nach Ahaus am Dienstag stattfinden solle, heißt es auf der Homepage der Bürgerinitiative "Kein Atommüll in Ahaus".

In Ahaus habe man für den frühen Abend eine Kundgebung am Rathaus sowie einen Demonstrationszug vom Rathaus zur Transportstrecke angemeldet. An einer bestimmten Kreuzung soll es dann eine symbolische Sitzblockade geben.

Anschließend wollen die Teilnehmer weiter zur Dauer-Mahnwache am Zwischenlager Ahaus laufen. Vor dem Forschungszentrum Jülich soll am frühen Dienstagabend außerdem eine "Dauer-Kundgebung" beginnen.

Die Polizei Münster teilte mit, dass die Protestaktionen ohne konkretes Datum, aber für den zweiten Transport angemeldet seien. Die Behörde machte jedoch keine Angaben dazu, an welchem Tag der zweite Castor-Transport stattfinden soll.