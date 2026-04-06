Bei Ostermarsch in Hamburg: Redner spricht von "hinterhältigem Verbrechen"

Hunderte Menschen haben sich am heutigen Ostermontag in Hamburg am traditionellen Ostermarsch beteiligt

Von Madita Eggers

Hamburg - Hunderte Menschen haben sich am Ostermontag in Hamburg am traditionellen Ostermarsch beteiligt. Die Auftaktkundgebung begann um 12.30 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Landwehr, bereits zuvor hatten sich Teilnehmende zu einer Osterandacht versammelt. Im Anschluss zog der Demonstrationszug durch die Stadt bis zum Carl-von-Ossietzky-Platz in St. Georg, wo am Nachmittag die Abschlusskundgebung stattfand.

Rund 2000 demonstrierten am Ostermontag in der Hansestadt für Frieden. © Citynewstv Im Zentrum der Demonstration standen Forderungen nach einem sofortigen Ende aktueller Kriege sowie Kritik an der deutschen und internationalen Sicherheitspolitik. Einer der Hauptredner war Andreas Grünwald von der Initiative "Nie Wieder Krieg" sowie dem Hamburger Forum. Er zeigte sich zu Beginn seiner Rede bewegt über die große Beteiligung. Von den laut Polizei 3000 angemeldeten Teilnehmenden waren rund 2000 Menschen erschienen. Grünwald übte scharfe Kritik an der internationalen Politik, insbesondere mit Blick auf den Nahen Osten. Mit Bezug auf den aktuellen Konflikt erklärte er: "Wir erleben in diesen Tagen einen Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Dieser Krieg ist ein hinterhältiges Verbrechen." Demonstrationen "Hände Weg vom Iran": Hunderte gehen gegen USA und Israel auf die Straße Die Begründung mit einer angeblichen atomaren Bedrohung bezeichnete er als unglaubwürdig und verwies darauf, dass es "absolut nichts auf ein iranisches Atomwaffenprogramm aktuell hindeutet".

Grünwald: "Es werden unsere Kinder sein, die verheizt werden."