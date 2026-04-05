"Hände Weg vom Iran": Hunderte gehen gegen USA und Israel auf die Straße

Berlin - Mehrere hundert Menschen haben in Berlin gegen das Vorgehen von USA und Israel im Nahen Osten demonstriert.

Wie schon beim Ostermarsch sind viele iranische Flaggen dabei. © Christophe Gateau/dpa

Zu den Protestteilnehmern gehörten zahlreiche Menschen mit iranischen Flaggen sowie propalästinensische Demonstranten, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete.

Laut Polizei nahmen zeitweise zwischen 500 und 700 Menschen an der Demonstration mit dem Titel "Stoppt die US-Israelische Aggression! Hände weg vom Iran, Libanon, Palästina & Sudan!" teil.

Am Nachmittag hatte ein Sprecher gesagt, dass es zunächst keine kritischen Vorfälle gegeben habe. Abends teilte eine Sprecherin mit, dass es auch später vorwiegend störungsfrei geblieben sei.

Die Demo begann am frühen Nachmittag am Hauptbahnhof und sollte durch das Regierungsviertel bis zum Brandenburger Tor ziehen. Ursprünglich war eine Kundgebung auf dem Pariser Platz direkt vor der US-Botschaft geplant.

Auf der online veröffentlichten Polizei-Liste zu Demos in Berlin hieß es dagegen, dass die Demo auf der anderen Seite des Brandenburger Tors enden wird.