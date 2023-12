23.12.2023 18:08 Zwischenfall bei Demo in Köln: Beleidigungen während Kerzenmarsch für Gaza

Am Samstagabend ist es in Köln bei einem Kerzenmarsch mit hunderten Teilnehmern zum Gedenken an die Opfer in Gaza zu vereinzelten Beleidigungen gekommen.

Köln - Bei einem Kerzenmarsch zum Gedenken an die Opfer in Gaza mit mehreren hundert Teilnehmern ist es am Abend in Köln zu vereinzelten Beleidigungen gekommen. Die "Palästinensische Gemeinde Deutschland - Köln" und die "Palästinensische Allianz in NRW" hatten zu dem Marsch aufgerufen, an dem sich Hunderte Teilnehmer beteiligten. © Roberto Pfeil/dpa Nach Angaben eines Sprechers hat die Polizei Strafanzeigen geschrieben, weil der Staat Israel bei Rufen aus der propalästinensischen Gruppe als Kindermörder bezeichnet wurde. Aufgerufen zu dem Marsch zum Breslauer Platz hatte die "Palästinensische Gemeinde Deutschland - Köln" und die "Palästinensische Allianz in NRW". Gegenprotest hatte die Initiative "Klare Kante gegen die Dämonisierung Israels" mit zehn Teilnehmern angemeldet. Am 7. Oktober hatten Islamisten der im Gazastreifen herrschenden Hamas und andere Terroristen in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor.

