Ausbildungs-Offensive wirkt: Wieder mehr Züge in NRW, doch ein Problem bleibt

Düsseldorf - Die jahrelangen Einschränkungen im Bahnverkehr durch den Lokführermangel sollen in Nordrhein-Westfalen bald ein Ende haben.

Oliver Krischer (56, Grüne) ist seit dem 29. Juni 2022 Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag (14. Dezember) sei geplant, die personalbedingten Einschnitte im Fahrplan überall im Land zurückzunehmen, sagte NRW Verkehrsminister Oliver Krischer (56, Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

"Unsere Ausbildungs-Offensive zeigt zunehmend Wirkung. Das ist die gute Nachricht für alle Fahrgäste", betonte der Minister.

Kurzfristige Zugausfälle durch Personalmangel sind seit langem ein Ärgernis für Bahnkunden. Im vergangenen Jahr war mehr als jeder 20. Zug (5,4 Prozent) kurzfristig ausgefallen - oft war fehlendes Personal der Grund.

Für Pendler ist das besonders ärgerlich, wenn sie schon am Bahnsteig stehen und ihr Zug dann doch nicht kommt.