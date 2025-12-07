Neuer Fahrplan, neue Ziele: So fährt die Bahn ab dem 3. Advent

Leipzig - Neue Strecken, neue Abfahrtzeiten, aber auch Streichungen von Zügen: Zum Fahrplanwechsel der Bahn am 14. Dezember ändert sich in Mitteldeutschland vieles. Ein Überblick - von Preisen bis hin zu neuen Linien.

Auch im mitteldeutschen S-Bahn-Verkehr stehen zum Fahrplanwechsel einige Veränderungen an. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Das Gute vorweg: Anders als in den Vorjahren hebt die Bahn die Preise im Fernverkehr diesmal nicht an. Auch bei den Bahncards ändert sich nichts.

Nutzer des Deutschlandtickets müssen ab Januar allerdings mehr zahlen: 63 statt wie bisher 58 Euro.

Auf der stark genutzten ICE-Strecke von Berlin nach München über Halle sind bald mehr Züge unterwegs.

Laut Deutscher Bahn fahren täglich 16 schnelle ICE pro Richtung, das sind drei mehr als bisher. Leipzigs Nachbarstadt wird dadurch im Halbstundentakt angebunden.

Von Halle aus können Reisende künftig auch einmal täglich (ab 8.18 Uhr) direkt nach Paris fahren.