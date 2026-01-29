Bahn strandet, Dutzende Fahrgäste stundenlang gefangen: Das ist der Grund

Halle (Saale) - Ein liegen gebliebener Regionalexpress sorgte am Mittwoch mitten in Halle für Aufsehen. Dutzende Menschen mussten stundenlang in dem Zug ausharren, bevor sie evakuiert werden konnten. Jetzt liegen neue Erkenntnisse vor, was genau passiert ist.

Mit 32 Fahrgästen an Bord strandete ein Regionalexpress in der Nähe des Hallenser Hauptbahnhofs. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Wie eine Sprecherin des Subunternehmens "Regionalverkehre Start Deutschland GmbH / Start Mitteldeutschland" auf Anfrage von TAG24 erklärte, sei es kurz nach der Abfahrt vom Hallenser Hauptbahnhof zu einem Ausfall der Steuerzentrale des RE4 gekommen.

Die genaue Ursache dafür müsse nun noch ermittelt werden. Das Fahrzeug befinde sich derzeit in der Prüfung und sei noch nicht wieder fahrbereit.

Zum Zeitpunkt des plötzlichen Liegenbleibens nahe der Berliner Brücke sollen sich den Angaben nach 32 Fahrgäste in der Bahn befunden haben. Zunächst war laut Mitteldeutscher Zeitung von rund 100 Personen die Rede gewesen.

Der Defekt sei dem Notdienst um 14.16 Uhr telefonisch gemeldet worden. Gegen 15 Uhr traf ein Abschleppfahrzeug am Ort des Geschehens ein, das den Zug zurück zum Bahnhof bringen sollte. "Dies blieb jedoch erfolglos", so die Sprecherin.