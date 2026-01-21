Entscheidung gefallen: Bahn-Tochter soll übernommen werden

Halle - Die Bahn-Tochter Start Mitteldeutschland soll aufgelöst und in die DB Regio integriert werden.

"Die betriebenen Verkehre sollen dadurch stabiler, wirtschaftlicher und zukunftsfähiger werden", sagte ein Bahnsprecher. Über die Übernahme des pannenträchtigen Zugbetreibers hatte zuvor die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.

Der Vorstand der DB Regio habe die Entscheidung bereits am Dienstag in einer Vorstandssitzung getroffen, hieß es.

Angestrebt werde eine vollständige Verschmelzung bis zum 1. August 2026. "Bis dahin läuft der Betrieb weiter unter der Marke start." Bestehende Verkehrsverträge würden von der DB Regio AG übernommen und weitergeführt.

Für Fahrgäste ändere sich zunächst nichts: "Züge fahren weiter, Leistungen bleiben bestehen, erfahrene Mitarbeitende sind weiterhin im Einsatz", so der Sprecher.

Gleichzeitig nutze man die Integration, "um den Betrieb weiter zu stabilisieren".