Bahn-Streik im Liveticker: Züge stehen still, selbst GDL-Boss Weselsky verpasst den letzten

Seit 2 Uhr am Mittwoch bis 18 Uhr am Freitag wird gestreikt . Die Bahn erwartet massive Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr und rät von nicht notwendigen Reisen ab.

Der mehrtägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwochmorgen auch im Personenverkehr begonnen. Seit 2 Uhr legen zahlreiche Beschäftigte die Arbeit nieder, wie die Bahn mitteilte. Im Güterverkehr ging der Ausstand bereits am Dienstagabend um 18 Uhr los.

Man sei vorbereitet, sagte Bahnsprecherin Anja Bröker am Abend. "Wie auch schon in den vergangenen Streiks werden 20 Prozent unserer Fernverkehrszüge fahren können", betonte die Sprecherin. Allerdings seien die Auswirkungen des Streiks regional sehr unterschiedlich.

Seit 18 Uhr haben die Lokführer mit dem Ausstand begonnen - zunächst im Güterverkehr. Ab Mittwoch 2 Uhr soll dann auch im Personenverkehr gestreikt werden.

Unabhängig davon dauert die Sitzung des Landesarbeitsgerichtes Hessen weiter an. Die Bahn will mit einem Eilantrag den Streik in letzter Minute abwenden. Zuvor folgte in erster Instanz des Arbeitsgerichts Frankfurt der Rechtsauffassung der GDL und bejahte die Zulässigkeit des deutschlandweiten Streikes.

Dagegen legte die Bahn Berufung ein. Ein Richterspruch wird noch für den Abend erwartet.