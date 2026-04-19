Über vier Monate: Hier im VVO fallen alle Züge aus

Bad Schandau/Sebnitz - Umfangreiche Baumaßnahmen beeinträchtigen seit Samstag den Bahnverkehr zwischen Bad Schandau und Neustadt in Sachsen . Über vier Monate lang können keine Züge fahren.

Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste auf den Linien U 28 und RB 71 bis Anfang September auf Busse umsteigen. (Symbolfoto) © Max Patzig

Wie der VVO mitteilte, finden bis zum 4. September weitreichende Arbeiten an Gleisen, Tunneln, zwei Eisenbahnbrücken und am Sebnitzer Bahnhof statt.

Dadurch kommt es auf den Linien U 28 (Děčín – Rumburk) und RB 71 (Pirna – Sebnitz) zu erheblichen Behinderungen. Es rollen Busse.

"Zusätzlich wird für Fahrten nach Tschechien ein tschechischer Ersatzverkehr (Expressbus) zwischen Děčín, Bad Schandau und Dolní Poustevna eingerichtet", heißt es vom Verbund.

Laut tschechischem Verkehrsportal werden auf der Schnellverbindung "X U 28" alle derzeit in ČD-Zügen gültigen Reisedokumente anerkannt. Das Angebot diene dem "sicheren Umstieg" auf die Linien U 1 und R 20.