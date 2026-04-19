Über vier Monate: Hier im VVO fallen alle Züge aus

15.497 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Umfangreiche Baumaßnahmen beeinträchtigen seit Samstag den Verkehr auf einer Bahnstrecke in Sachsen. Über vier Monate lang können keine Züge fahren.

Von Maximilian Schiffhorst

Bad Schandau/Sebnitz - Umfangreiche Baumaßnahmen beeinträchtigen seit Samstag den Bahnverkehr zwischen Bad Schandau und Neustadt in Sachsen. Über vier Monate lang können keine Züge fahren.

Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste auf den Linien U 28 und RB 71 bis Anfang September auf Busse umsteigen. (Symbolfoto)
Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste auf den Linien U 28 und RB 71 bis Anfang September auf Busse umsteigen. (Symbolfoto)  © Max Patzig

Wie der VVO mitteilte, finden bis zum 4. September weitreichende Arbeiten an Gleisen, Tunneln, zwei Eisenbahnbrücken und am Sebnitzer Bahnhof statt.

Dadurch kommt es auf den Linien U 28 (Děčín – Rumburk) und RB 71 (Pirna – Sebnitz) zu erheblichen Behinderungen. Es rollen Busse.

"Zusätzlich wird für Fahrten nach Tschechien ein tschechischer Ersatzverkehr (Expressbus) zwischen Děčín, Bad Schandau und Dolní Poustevna eingerichtet", heißt es vom Verbund.

Kurioser Fund: Frau vergisst 20 tierische Exoten in Regionalbahn
Deutsche Bahn Kurioser Fund: Frau vergisst 20 tierische Exoten in Regionalbahn

Laut tschechischem Verkehrsportal werden auf der Schnellverbindung "X U 28" alle derzeit in ČD-Zügen gültigen Reisedokumente anerkannt. Das Angebot diene dem "sicheren Umstieg" auf die Linien U 1 und R 20.

Der VVO weist zudem darauf hin, dass zwischen Děčín hl.n. und Bad Schandau ebenfalls jeden Montag von 9 bis 16 Uhr der Zugverkehr unterbrochen ist. "Weitere unterwöchige Sperrungen sind im Zuge der Baumaßnahmen möglich."

Titelfoto: Max Patzig

Mehr zum Thema Deutsche Bahn: