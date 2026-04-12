600 Passagiere betroffen: ICE steckt auf wichtiger Bahnstrecke fest, zwei Menschen kollabiert

Zahna - Notfall auf der Bahnstrecke Berlin-Halle: Bei Zahna im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt ist am Samstagnachmittag ein ICE mit rund 600 Menschen an Bord stecken geblieben. Die Deutsche Bahn hat bereits Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Wie lange die Strecke gesperrt bleiben muss, ist derzeit noch unklar.

Weil eine Oberleitung gerissen ist, steckt aktuell ein ICE auf der Bahnstrecke Berlin-Halle fest. © Heiko Rebsch/dpa

Grund für den Ausfall war offenbar der Riss einer Oberleitung, wie eine Sprecherin der Bahn gegenüber TAG24 mitteilte.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge soll die Leitung direkt auf den Zug gestürzt sein. "Reisende berichten auch, dass Scheiben zu Bruch gingen", hieß es. Laut Deutscher Presse-Agentur sollen zwei Fahrgäste leicht verletzt worden sein. Beide seien wegen "Panik und Kreislauf" kollabiert.

Die Bahn sei bereits dabei, den betroffenen Passagieren zu helfen. "Alle DB-Mitarbeitenden - von der Betriebszentrale, die den Zugverkehr auf dem Schienennetz steuert, über die Leitstelle des Fernverkehrs bis hin zum Bordpersonal im betroffenen ICE - unternehmen alles, um die Weiterreise für die Fahrgäste in dem Zug so schnell es geht zu ermöglichen", so die Sprecherin.

Zunächst war dabei vom Einsatz eines Ersatzzuges die Rede, dann von Bussen, zuletzt sollte der Zug abgeschleppt werden. Einem dpa-Reporter vor Ort zufolge konnte der ICE letztlich am Abend eigenständig zum Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg fahren, wo die Fahrgäste umsteigen konnten.