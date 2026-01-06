Betrieb eingestellt: Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke
Riesa - Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke Leipzig-Dresden: Ein Zwischenfall im Bahnhof Riesa sorgt für Einschränkungen.
Wie der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, kollidierte am Dienstagmorgen gegen 4.23 Uhr ein Güterzug mit einem Isolator. Dabei wurde der Stromabnehmer beschädigt.
In der Folge musste der Zugverkehr in Einzelsicherung über das Gegengleis abgewickelt werden.
Dabei stieß ein Regionalexpress mit Teilen der Oberleitung zusammen, weshalb der Bahnbetrieb im Bahnhof Riesa komplett eingestellt werden musste.
Vollsperrung soll bis zum Mittag andauern
Die Nahverkehrs-Linien RE50 (Dresden–Leipzig) und RB45 (Elsterwerda–Chemnitz) befinden sich im Teilausfall. Die IC zwischen Dresden und Dortmund sowie ICE-Züge zwischen Dresden und Wiesbaden starten und enden in Leipzig.
Die Vollsperrung soll bis zum Mittag andauern. Wegen der laufenden Reparaturarbeiten ist mit weiteren Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.
Ein Schienenersatzverkehr zwischen Oschatz und Priestewitz sowie zwischen Ostrau und Wülknitz wird laut Deutscher Bahn und Mitteldeutscher Regiobahn eingerichtet.
