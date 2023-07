Brennende Gartenlauben legen Zugverkehr im Norden lahm: Es war Brandstiftung

Hamburg/Kiel/Elmshorn - Am frühen Dienstagmorgen war der Zugverkehr im Norden Deutschlands durch die Folgen mehrerer Gartenlauben-Brände in verschiedenen Kleingartenanlagen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) beeinträchtigt. Der Regional- und Fernverkehr war betroffen. Die Kriminalpolizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.