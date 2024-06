Chaos zur EM? So wollen Bahn und Verkehrsverbünde einen stressfreien Ablauf in NRW sichern!

Die DB stockt ihren Pool an Sicherheitskräften an Bahnhöfen und in Zügen nach eigenen Angaben zusätzlich um rund 20 Prozent auf.

In Nordrhein-Westfalen (Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund) finden insgesamt 20 der 51 EM-Spiele statt. © Andreas Gora/dpa

Außerdem setzt sie an den Bahnhöfen Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen knapp 80 zusätzliche mehrsprachige sogenannte Reiselenker ein. Diese sollen Fans und Besucher bei der Orientierung im und rund um den Bahnhof unterstützen.

Weitere Mitarbeiter sollen internationalen Fans an sogenannten "Welcome Desks" helfen. Um Störungen an Rolltreppen und Aufzügen schnell zu beheben, sind zudem zusätzliche Techniker im Einsatz.



Für internationale Fans hat der VRS seine App um weitere Sprachen ergänzt - darunter ungarisch, slowenisch und rumänisch. Jedes Ticket für ein EM-Spiel gilt automatisch als 36-Stunden-Ticket im gesamten Verkehrsverbund des Austragungsortes.

In NRW finden 20 der 51 EM-Spiele statt, darunter neben Vorrundenspielen auch jeweils ein Achtelfinale an jedem der vier NRW-Spielorte sowie ein Viertelfinale in Düsseldorf und ein Halbfinale in Dortmund.