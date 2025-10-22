"Über 3,1 Milliarden Euro Minus seit ihrem Amtsantritt": DB-Cargo-Chefin fliegt raus

Sigrid Nikutta, die derzeitige Chefin von DB Cargo, wird gekündigt.

Von Fabian Nitschmann Berlin - Sigrid Nikutta (56) wird nach dpa-Informationen als Chefin der kriselnden Bahn-Gütertochter DB Cargo abberufen.

Sigrid Nikutta (56) muss von ihrem Chefposten bei der DB Cargo zurücktreten. © Kay Nietfeld/dpa Der Konzern zieht damit einen Schlussstrich unter Nikuttas Bemühungen, DB Cargo zu sanieren und profitabel aufzustellen. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet. Es ist eine der ersten wichtigen Personalentscheidungen der neuen Bahnchefin Evelyn Palla (52). Sie hatte zuletzt angekündigt, stärker im Konzern durchgreifen zu wollen. Zuletzt hatte ein von der Bahn in Auftrag gegebenes Gutachten Nikuttas Sanierungskonzept als unzureichend kritisiert. Die Abberufung der Managerin muss noch vom Aufsichtsrat beschlossen werden. Deutsche Bahn Deutsche Bahn baut in Bayern: Reisende brauchen "viel Geduld" DB Cargo steckt seit Langem in der Krise und fährt seit Jahren hohe Verluste ein. Bislang wurden die Bilanzen stets vom Bahn-Konzern ausgeglichen, das hat die EU-Kommission im Rahmen eines Beihilfeverfahrens inzwischen aber untersagt. DB Cargo muss aufgrund des Verfahrens ab 2026 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Nikutta wollte bei Cargo Tausende Stellen streichen

Nikutta wollte vor allem den Einzelwagenverkehr vorantreiben. © Hendrik Schmidt/dpa Nikutta setzte bei ihrem Sanierungskurs zuletzt auf Personalabbau und den Verkauf von Fahrzeugen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete, soll DB Cargo nach den Plänen der Managerin in den nächsten Jahren auf 10.000 Beschäftigte schrumpfen. Ende 2024 beschäftigte das Unternehmen knapp 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch zahlreiche Werkstätten sollen geschlossen werden. Deutsche Bahn Ärger im Harzer Zugverkehr: Reisende brauchen derzeit starke Nerven Viel Hoffnung steckte Nikutta zudem in die Förderung des Einzelwagenverkehrs durch den Bund. Dieser ist aber auch sehr kostenintensiv. Die seit 2024 geltende Förderung reichte zuletzt für DB Cargo nicht aus, um die Sparte profitabel aufzustellen. Im Schienengüterverkehr ist die Bahn-Tochter weiterhin das größte Einzelunternehmen - doch ihr Marktanteil ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken und lag im Jahr 2023 laut aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur nur noch bei rund 44 Prozent.

