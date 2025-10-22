Nach erneuter Störung im Kölner Bahn-Verkehr: Züge rollen wieder nach Plan

Köln - Bahn-Pendler benötigten am Dienstag Geduld: Eine Signalstörung beeinträchtigte über Stunden den Regionalverkehr im Raum Köln . Inzwischen rollen die Züge wieder planmäßig.

Erneutes Bahnchaos in Köln: Eine Signalstörung sorgt für Verspätungen und Teilausfälle rund um den Hauptbahnhof. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen auf Nachfrage mit. Pendler und Reisende müssen demnach nicht mehr mit Einschränkungen rechnen.

Eine Signalstörung hatte den Verkehr am Dienstag und noch bis in die Nacht hinein beeinträchtigt.

Betroffen war die Strecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen – unter anderem auf den Linien RE1, RE5, RE7 und RE8. Auch einzelne Fernverkehrszüge wurden nach Bahnangaben umgeleitet.



Erst am vergangenen Mittwoch hatte eine Stellwerkstörung den Bahnverkehr in Köln erheblich beeinträchtigt.