Ärger im Harzer Zugverkehr: Reisende brauchen derzeit starke Nerven

Wernigerode - Wer im Harz mit der Bahn unterwegs ist, braucht aktuell viel Geduld. Seit Monaten kommt es auf der Strecke Halle-Vienenburg immer wieder zu Einschränkungen.

Für vier Wochen ist die Strecke zwischen Halberstadt und Wernigerode vollständig gesperrt. © Christian Grube

Mitte Juli 2025 wurde der Abschnitt zwischen Halberstadt und Wernigerode plötzlich und ohne Vorankündigung gesperrt. Tagelang gab es vonseiten der Bahn keine offizielle Stellungnahme, was genau passiert war.

Am Bahnhof Wernigerode wurde schließlich mehr bekannt: Ein Mitarbeiter im ehemaligen Reisezentrum berichtete, dass ein Lokführer in der Nähe von Heudeber beschädigte Schwellen entdeckt hatte.

Eine provisorische Reparatur konnte kurzfristig helfen - allerdings durften die Züge im betroffenen Bereich nur noch im Schritttempo fahren.

Inzwischen hat die Bahntochter InfraGo den Harz quasi vom Bahnverkehr abgekoppelt. Für vier Wochen ist die Strecke zwischen Halberstadt und Wernigerode nun vollständig gesperrt, ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist eingerichtet.

Zusätzlich ist auch der Abschnitt Halberstadt–Oschersleben betroffen - diese Sperrung soll allerdings nur eine Woche dauern.